Тарифи на воду: скільки коштує 1 куб води в Україні
23 серпня 2024, 12:40Читать новость на русском
В Україні немає єдиної ціни на воду, тому що в різних регіонах вона відрізняється. Кожен постачальник встановлює власні правила.
Тариф на воду в Україні
У вересні не планується збільшення тарифів на воду. Проте у червні для декого ціни все ж зросли.
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Так сталося, тому що деякі громади самотужки піднімають собі ціни. Найбільше змінилася вартість водопостачання ПрАТ "Енергоресурси" – 53,39 гривні за кубометр.
Для інших компаній ціни зросли так:
- КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 30,36 гривні за кубометр;
- Чернівціводоканал – 23,86 гривні;
- КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 22,88 гривні;
- Дніпроводоканал – 23,92 гривні;
- Львівводоканал – 20,04 гривні;
- Київводоканал – 21,42 гривні;
- Харківводоканал – 22,87 гривні;
- Черкасиводоканал – 20,19 гривні;
- КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 17,45 гривні;
- Житомирводоканал – 32,77 гривні.
А от вартість водовідведення найбільше зросла у КП "Облводоканал" – до 41,30 гривні за кубометр.