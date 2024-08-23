Тарифи на воду: скільки коштує 1 куб води в Україні

23 серпня 2024, 12:40
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Автор: Тетяна Стельмах

В Україні немає єдиної ціни на воду, тому що в різних регіонах вона відрізняється. Кожен постачальник встановлює власні правила.

Тариф на воду в Україні

У вересні не планується збільшення тарифів на воду. Проте у червні для декого ціни все ж зросли. 

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Так сталося, тому що деякі громади самотужки піднімають собі ціни. Найбільше змінилася вартість водопостачання ПрАТ "Енергоресурси" – 53,39 гривні за кубометр.

Для інших компаній ціни зросли так:

  • КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 30,36 гривні за кубометр;
  • Чернівціводоканал – 23,86 гривні;
  • КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 22,88 гривні;
  • Дніпроводоканал – 23,92 гривні;
  • Львівводоканал – 20,04 гривні;
  • Київводоканал – 21,42 гривні;
  • Харківводоканал – 22,87 гривні;
  • Черкасиводоканал – 20,19 гривні;
  • КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 17,45 гривні;
  • Житомирводоканал – 32,77 гривні.

А от вартість водовідведення найбільше зросла у КП "Облводоканал" – до 41,30 гривні за кубометр.