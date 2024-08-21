Як можуть зрости тарифи

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначає, що формально МВФ нічого не вимагає, а лише рекомендує "до виконання".

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Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Навіть вже не смішно таке чути. А всю чорну роботу виконують свої, на місцях. Як колись у 1933 році "свої" ходили і вишукували закопане зерно, так і сьогодні українців по суті розкуркулюють ті самі "свої". Міністри, департаменти, управління, відділи. Таке собі енергетичне розкуркулення українців.

За його словами:

тарифи на електроенергію планують підвищити до 5,5-6 гривень за кіловат, при цьому споживачів, ймовірно, поділять за обсягом споживання.

газ може зрости в ціні до 11 000-12 000 гривень за 1000 кубометр;

тепло – до 3000-5000 гривень за гігакалорію.

У МВФ зараз відповідь одна на всі питання – немає грошей. Ну і ще одне – невідомо коли і як завершиться війна. Тому треба поспішати. Бажано до листопада. Звичайно, я вірю, що система буде опиратися і намагатись врятувати себе, але зовнішній тиск на сьогодні набагато більший,

– додає Юрій Корольчук.

Нагадаємо! У вересні вартість світла для українців не зміниться. Ще в червні тарифи підняли до нового рівня.