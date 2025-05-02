Курс валют 2 травня: долар та євро з незначними коливаннями

Валюти у банках зазнали незначних змін за останню добу. Відтак, долар подорожчав на 5 копійок як при продажі, так і при купівлі, а євро залишилося майже без змін. На чорному ринку коливання валют відбулося в межах кількох копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 2 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,25 гривні (+5 копійок проти 1 травня) та продаж по 41,90 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро проходить по 46,90 гривні (без змін), продаж – по 47,60 гривні (-2 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,58 гривні (+3 копійки), а продати по 41,58 гривні (-2 копійки).

(+3 копійки), а продати (-2 копійки). Купівля євро по 47,23 гривні (-7 копійок), а продаж по 47,50 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Станом на 1 травня, долари купують у середньому по: 41,01 гривні (-4 копійки), а продають по 41,56 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-4 копійки), а продають (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 46,92 гривні (-13 копійок), а продають по 47,71 гривні (+1 копійок).

Коли Україна перейде на євро

Як розповів для 24 Каналом економіст Олег Гетман, за 3 чи 5 років НБУ можу прив'язати курс гривні до курсу євро замість курсу долара.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Україна прямує в Євросоюз, тож нашою основною валютою буде євро і її обсяги збільшуються в нашій зовнішній торгівлі.

Водночас курс долара у такому випадку буде розраховуватися вже по кроскурсу через євро.