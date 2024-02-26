За вихідні на АЗС знову подорожчав автогаз: скільки коштує літр палива

За 23-26 лютого на українських мережах АЗС подорожчав скраплений автомобільний газ. Ціна зросла в середньому на 27 копійок за літр, досягнувши позначки в 27,87 гривні за літр.

Скільки газ коштує зараз

Наприклад, у мережі АЗС групи "Приват" ціна газу збільшилася на 87 копійок за літр, зупинившись на позначці 27,62 гривні за літр. При цьому найбільше подорожчання, — 1,1 гривні за літр, — спостерігалося в Чернігівській області, де ціна склала 26,49 гривні за літр.

Читайте також Ціни на автогаз: протести польських перевізників спричинять здорожчання пального

Ось як змінилася ціна на інших АЗС:

На АЗС таких мереж, як SOCAR, Mango, Neftek, Chipo та RLS, ціни на автогаз піднялися на 50 копійок за літр.

Інші мережі, включаючи Shell, VST, Ovis, Luxwen, зазнали збільшення вартості в діапазоні від 40 копійок до 1 гривні за літр.

! Дискаунт-мережа «Авантаж», ціни в якій минулого тижня зросли на 1,5 гривні за літр, на вихідних вирішила знизити ціну на 50 копійок, встановивши вартість скрапленого газу на рівні 25,95 гривні за літр.

Оператори АЗС одностайно передбачають подальше підвищення цін на автогаз у зв'язку з різким збільшенням вартості у гуртовому сегменті. Вони вважають, що роздрібні ціни можуть досягти позначки в 30 гривень за літр.