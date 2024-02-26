Скільки газ коштує зараз
Наприклад, у мережі АЗС групи "Приват" ціна газу збільшилася на 87 копійок за літр, зупинившись на позначці 27,62 гривні за літр. При цьому найбільше подорожчання, — 1,1 гривні за літр, — спостерігалося в Чернігівській області, де ціна склала 26,49 гривні за літр.
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Ось як змінилася ціна на інших АЗС:
- На АЗС таких мереж, як SOCAR, Mango, Neftek, Chipo та RLS, ціни на автогаз піднялися на 50 копійок за літр.
- Інші мережі, включаючи Shell, VST, Ovis, Luxwen, зазнали збільшення вартості в діапазоні від 40 копійок до 1 гривні за літр.
Оператори АЗС одностайно передбачають подальше підвищення цін на автогаз у зв'язку з різким збільшенням вартості у гуртовому сегменті. Вони вважають, що роздрібні ціни можуть досягти позначки в 30 гривень за літр.