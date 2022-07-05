Скільки коштує бензин, дизель та автогаз 5 липня: ціни на різних АЗС

Вартість автогазу продовжила тенденцію зменшення. За добу найнижча ціна цього виду пального впала ще на 50 копійок. Скільки коштує бензин, дизель та автогаз та різних АЗС, дивіться далі.

Ціна пального на АЗС 5 липня

Середня роздрібна ціна літра пального на різних АЗС, як передає "Мінфін", виглядає так:

Бензин А-95 – 50,61 гривні;

– 50,61 гривні; Бензин А-92 – 50,30 гривні;

– 50,30 гривні; Дизельне паливо – 56,49 гривні;

– 56,49 гривні; Автогаз – 37,78 гривні.

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Автогаз дешевшає

Зауважте, що вартість автогазу продовжує падати. З 1 по 4 липня середня ціна знизилась на 1,22 гривні за літр завдяки тому, що деякі АЗС суттєво знизили ціну від 0,5 до 5 гривні за літр. Вчора запорізька мережа ZOG пропонувала найнижчу ціну – 37 гривні за літр. Сьогодні ціна впала ще на 50 копійок й становить 36,50 гривні за літр.

Також стабілізувалась ціна дизельного пального – і вона продовжує знижуватись, щоправда, дещо повільнішими кроками, ніж автогаз. Детальніше з динамікою зміни середньої ціни на різне пальне можна ознайомитись в інфографіці.

Ситуація на ринку пального

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, що ситуація на ринку пального в Україні покращилась, однак щоб більше не виникало дефіциту на АЗС, потрібно продовжувати збільшувати обсяги імпорту.

На думку експерта, основним кроком, який дозволив "розрядити" ситуацію на ринку пального в Україні стало скасування державного регулювання цін. Також він зауважив, що попереду Україну чекають пікові місяці за обсягом споживання пального – серпень – вересень. Тож розслаблятись зарано.

Черги на АЗС зникають

Нагадаємо, що ще наприкінці червня експерти розповідали, що дефіцит пального на АЗС, а, відповідно, і черги – зникають. Водночас голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус попереджав, що в Києві та у східній частині країни ще бувають черги. Однак процес насичення українського ринку нафтопродуктами вже розпочато й в липні ситуація вже може бути нормалізована.

До теми – Сергій Куюн про ситуацію з пальним та прогнози на наступні місяці: відео

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