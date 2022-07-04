Як подешевшав газ на різних АЗС 4 липня

Середня ціна автогазу з 1 по 4 липня знизилась на 1,22 гривні за літр, завдяки тому, що деякі АЗС суттєво знизили ціну від 0,5 до 5 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає портал Enkorr.

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На 5 гривень автогаз подешевшав у запорізькій мережі ZOG, до 37 гривні за літр.

автогаз подешевшав у запорізькій мережі ZOG, до 37 гривні за літр. На 3,5 гривні – на дніпропетровські мережі VostokGaz, до 37,39 гривні за літр.

На 3 гривні – на станціях "Укрнафта", до 36,95 гривні за літр.

– на станціях "Укрнафта", до 36,95 гривні за літр. На 2 гривні – у мережі SOCAR, до 37,98 гривні за літр. На стільки ж ціна опустилася на станціях "Нефтек" та "Авантаж".

– у мережі SOCAR, до 37,98 гривні за літр. На стільки ж ціна опустилася на станціях "Нефтек" та "Авантаж". На 1,99 гривні – на "Авіас", до 37,92 гривні за літр.

– на "Авіас", до 37,92 гривні за літр. Від 0,5 до 2,1 гривні знизили ціну так мережі як Shell, Укргазвидобування, BVS, UPG, Mango, Rodnik та Chipo

Завдяки чому автогаз подешевшав

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Так, за місяць середня вартість гуртових партій СВГ на умовах самовивозу зменшилася приблизно на 20%, з 67 до 55 тисяч гривень за тонну.

Ціна пального на АЗС 4 липня

Середня роздрібна ціна літра пального на різних АЗС, як передає auto.ria, виглядає наступним чином:

Бензин А-95 – 50,61 гривні;

– 50,61 гривні; Бензин А-92 – 49,50 гривні;

– 49,50 гривні; Дизельне паливо – 56,38 гривні.

– 56,38 гривні. Автогаз – 38,18 гривні.

Ситуація на ринку пального

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, що ситуація на ринку пального в Україні покращилась, однак щоб більше не виникало дефіциту на АЗС, потрібно продовжувати збільшувати обсяги імпорту. На думку експерта основним кроком, який дозволив "розрядити" ситуацію на ринку пального в Україні стало скасування державного регулювання цін.

Через це за минулий місяць-півтора зросло постачання пального, кількість операторів, імпортерів в Україні зараз у 2,5 раза більша, ніж було до війни,

– заявив Куюн.

Нагадаємо! В середині травня Уряд відмовився від держрегулювання цін. Тож вона нині формується виключно на попиті та пропозиції зі слів Свириденко.

Чи може знову виникнути дефіцит пального в Україні

Куюн зауважив, що попереду Україну чекають пікові місяці за обсягом споживання пального – серпень – вересень. Тож розслаблятись зарано.

В нас попереду серпень, вересень, а це пікові місяці навантаження на пальне. Бо це завжди жнива, активізація бізнесу, там треба буде ще більше пального і привозити його буде все складніше,

– поділився він.

Експерт зазначив й те, що зараз світ вступає у фазу серйозного дефіциту пального. "Для Європи великою проблемою буде відмова від російських енергоресурсів. Тому нам буде все важче знаходити пальне", – підсумував Куюн.

Нагадаємо, що Україна постачає пальне з Європи. В червні зайшло близько 600 тонн нафтопродуктів: 400 тонн – дизель, 200 тисяч тонн – це бензин та скраплений газ, як раніше розповідав Голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

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Детальніше – Сергій Куюн про ситуацію з пальним та прогнози на наступні місяці: відео