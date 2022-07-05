Ціна пального на АЗС 5 липня

Середня роздрібна ціна літра пального на різних АЗС, як передає "Мінфін", виглядає так:

Бензин А-95 – 50,61 гривні;

– 50,61 гривні; Бензин А-92 – 50,30 гривні;

– 50,30 гривні; Дизельне паливо – 56,49 гривні;

– 56,49 гривні; Автогаз – 37,78 гривні.

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Автогаз дешевшає Зауважте, що вартість автогазу продовжує падати. З 1 по 4 липня середня ціна знизилась на 1,22 гривні за літр завдяки тому, що деякі АЗС суттєво знизили ціну від 0,5 до 5 гривні за літр. Вчора запорізька мережа ZOG пропонувала найнижчу ціну – 37 гривні за літр. Сьогодні ціна впала ще на 50 копійок й становить 36,50 гривні за літр. Також стабілізувалась ціна дизельного пального – і вона продовжує знижуватись, щоправда, дещо повільнішими кроками, ніж автогаз. Детальніше з динамікою зміни середньої ціни на різне пальне можна ознайомитись в інфографіці.

Ситуація на ринку пального

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, що ситуація на ринку пального в Україні покращилась, однак щоб більше не виникало дефіциту на АЗС, потрібно продовжувати збільшувати обсяги імпорту.

На думку експерта, основним кроком, який дозволив "розрядити" ситуацію на ринку пального в Україні стало скасування державного регулювання цін. Також він зауважив, що попереду Україну чекають пікові місяці за обсягом споживання пального – серпень – вересень. Тож розслаблятись зарано.

Черги на АЗС зникають

Нагадаємо, що ще наприкінці червня експерти розповідали, що дефіцит пального на АЗС, а, відповідно, і черги – зникають. Водночас голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус попереджав, що в Києві та у східній частині країни ще бувають черги. Однак процес насичення українського ринку нафтопродуктами вже розпочато й в липні ситуація вже може бути нормалізована.

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