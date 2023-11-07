Біткойн по 47 тисяч доларів: коли чекати на зліт криптовалюти

Співзасновниця і CEO децентралізованої біржі деривативів SynFutures Рейчел Лін спрогнозувала наступні зміни у біткойні. За її словами вже до кінця листопада цього року головна криптовалюта зросте до 47 тисяч доларів.

У листопаді можливе зростання біткойна

Минулого тижня біткойн зміцнився на 29%, а репутація жовтня закріпилася як Uptober.

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Ще цікавіше, що історично листопад перевершує жовтень із середньою прибутковістю в біткоїні понад 35%. Якщо цей листопад принесе аналогічний прибуток, актив досягне приблизно 47 000 доларів,

– сказала Рейчел Лін.

Також вона відзначила, що зростання кількості користувачів та трансакцій, як додатковий позитивний фактор. Зокрема помітним є сплеск обсягу спотової торгівлі зі збільшенням кількості фінансових операцій на суму понад 100 000 доларів.

Це явний індикатор підвищеного інституційного інтересу, великі гравці консолідують позиції в цифрових активах, особливо в біткоїні. Якщо ми подивимося на приплив минулого тижня, то побачимо масове зростання: у сектор надійшло близько 325 мільйонів доларів, з яких майже 300 мільйонів доларів — до біткойна,

– додала вона.

Дані про опціони також відображають бичачі настрої ринку. Вона вважає, що багато людей поставлять на те, що біткойн значно здорожчає за два місяці.

Ілон Маск підтримав Ordinals

Хоча Ілон Маск і розкритикував NFT та сказав, що це просто URL-посилання на JPEG-файл, який нічим не захищений й може зникнути будь-якої секунди, він підтримав протокол Ordinals.

Ви повинні принаймні закодувати JPEG у блокчейні. Якщо компанія, яка зберігає зображення, припиняє свою діяльність, ви більше не матимете зображення,

– пояснив він.

Криптоінвестори схвально відповіли на таку критику від мільярдера, адже Ordinals має понад 38 мільйонів записів у блокчейні біткойна, що робить його безпечним та довгостроковим.