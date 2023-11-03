Ілон Маск підтримав Ordinals

Мільярдер саркастично сказав, що NFT – це просто URL-посилання на JPEG-файл, який нічим не захищений та може зникнути будь-якої секунди.

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Ви повинні принаймні закодувати JPEG у блокчейні. Якщо компанія, яка зберігає зображення, припиняє свою діяльність, ви більше не матимете зображення,

– пояснив він.

Протокол Ordinals, представлений розробником Кейсі Родармором на початку року, пропонує саме таке рішення. Криптоінвестори схвально відповіли на таку критику від власника Tesla, адже Ordinals має понад 38 мільйонів записів у блокчейні біткойна, що робить його безпечнішим та довгостроковим.

Нагадаємо! Записи Ordinals належать до певного типу NFT у блокчейні біткойна. Їх представили у січні цього року, а можливість така з'явилася завдяки софтфорку Taproot. Ordinals кодує NFT безпосередньо в блокчейні гарантуючи, що контент залишається доступним, навіть якщо хостингова служба або компанія припинить свою діяльність.

Які країни найбільше інвестують у майнінг

Завдяки чисельності свого населення, лідерами й надалі залишаються США – 38% та Китай – 21%. Попри такі показники, влада країн різними способами намагається "приборкати" цю сферу криптоекономіки.

Іншими лідерами серед країн, які насправді підтримують майнінг, є:

Оман;

ОАЕ;

Сальвадор;

Бутан.

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