Илон Маск поддержал Ordinals

Миллиардер саркастически сказал, что NFT – это просто URL-ссылка на JPEG-файл, который ничем не защищен и может исчезнуть в любую секунду.

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По крайней мере, вы должны закодировать JPEG в блокчейне. Если компания, которая сохраняет изображение, прекращает свою деятельность, вы больше не будете иметь изображения,

– объяснил он.

Протокол Ordinals, представленный разработчиком Кейси Родармором в начале года, предлагает именно такое решение. Криптоинвесторы одобрительно ответили на такую критику от владельца Tesla, ведь Ordinals имеет более 38 миллионов записей в блокчейне биткойна, что делает его более безопасным и долгосрочным.

Напомним! Записи Ordinals принадлежат к определенному типу NFT в блокчейне биткойна. Их представили в январе этого года, а возможность таковая появилась благодаря софтфорку Taproot. Ordinals кодирует NFT непосредственно в блокчейне, гарантируя, что контент остается доступным, даже если хостинговая служба или компания прекратит свою деятельность.

Какие страны больше всего инвестируют в майнинг

Благодаря численности своей население, лидерами по-прежнему остаются США – 38% и Китай – 21%. Несмотря на такие показатели, власти стран разными способами пытаются "укротить" эту сферу криптоэкономики.

Другими лидерами среди стран, действительно поддерживающих майнинг, являются:

Оман;

ОАЭ;

Сальвадор;

Бутан.

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