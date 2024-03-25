Ціна біткойна знову росте: чи залишається криптовалюта у пріоритеті в інвесторів

Ціна біткойна знову пішла вгору після помітного обвалу. Так за останню добу він зріс на понад 2%. Повернулась до зростання й інша популярна криптовалюта – ефір.

Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на ранок 25 березня мав такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 66,80 тисячі долара за монету (+2,41% за добу);

(BTC) – 66,80 тисячі долара за монету (+2,41% за добу); Ethereum (ETH) – 3,43 тисячі долара за монету (+1,57% за добу).

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Біткойн все ще в пріоритеті в інвесторів

Аналітики інвестиційної компанії BlackRock зауважують, що біткойн в більшості випадків залишається у пріоритеті серед їх клієнтів, передає Bitcoin Magazine. Голова відділу цифрових активів BlackRock Роберт Мітчнік, говорячи про майбутнє головного цифрового активу на Волл-стріт, висловив оптимізм щодо конвергенції традиційних фінансів та нових технологічних досягнень.

У результаті ми очікуємо, що відбудеться конвергенція, коли найкраще зі старої системи та нової технології зіллється у нову інфраструктурну систему у сфері фінансів,

– заявив представник BlackRock.

Минулого тижня сукупний відтік капіталу зі спотових біткойн-ETF 742 мільйонів доларів. Однак експерти очікують, що найближчими днями відновиться приплив коштів до біткойн-ETF.