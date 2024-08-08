Цінопад валют: долар в обмінниках найсуттєвіше подешевшав
8 серпня 2024, 10:10Читать новость на русском
Спад вартості валют продовжується. За останню добу ціна євро та долара при купівлі та продажу втратила найсуттєвіше в обмінниках. В банках та на чорному ринку теж відбуваються зміни.
Курс валют у банках
- Станом на 8 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 40,85 гривні (-5 копійок проти 7 серпня) та продаж – по 41,30 гривні (-7 копійок).
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- Купівля євро відбувається по 44,60 гривні (-10 копійок), а продаж – по 45,20 гривні (-5 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна по 41,13 гривні (-8 копійок), а продати – по 41,25 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро по 44,90 гривні (-7 копійок), а продаж по 45,15 гривні (-2 копійки).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 40,60 гривні (-21 копійка), а продають – по 41,20 гривні (-9 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 44,53 гривні (-19 копійок), а продають – по 45,20 гривні (-3 копійки).
Прогноз курсу цього тижня
Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що цього тижня можливе продовження тенденції на помірне зростання курсу.
Ефект підвищеного попиту на валюту на початку місяця остаточно не вичерпаний.
Водночас Золотько прогнозує, що до середини тижня відбудеться певна стабілізація та навіть зміцнення гривні.
Відтак, долар на готівковому ринку може коливатися цього тижня в межах 41,30 – 41,80 гривень за долар.