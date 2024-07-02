Де долар продовжує дешевшати

Другий день поспіль курс купівлі долара банками не змінює ціну, водночас курс євро почав рости. Крім того, зберігається тенденція на суттєвий спад купівлі валюти обмінниками.

Курс валют у банках

Станом на ранок 2 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,40 гривні (без змін проти 1 липня), а продаж – 40,90 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,45 гривні (+15 копійок), а продаж – у середньому за 44,09 гривні (+14 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,78 гривні (+3 копійки), а продаж – 40,87 гривні (+4 копійки).

(+3 копійки), а продаж – (+4 копійки). Євро купують за 43,90 гривні (+6 копійок), а продають за 44,07 гривні (+7 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,20 гривні (-15 копійок), а продають – за 40,90 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-15 копійок), а продають – за (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,40 гривні (-11 копійок), а продаж – 44,30 гривні (+15 копійок).

Якою була ситуація на минулому тижні

Як розповіла банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, цього тижня можливе пожвавлення попиту.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Так станеться через настання періоду сплати українцям зарплат.

Банкірка очікує, що курс продажу долара буде коливатися в межах 40,70 – 41,20 гривні за долар впродовж цього тижня.

Відтак учасники ринку намагатимуться підняти вартість долара. Втім, на думку Золотько, навряд чи долар перетне позначку у 41 гривню.

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