Курс в останній тиждень березня: що відбувається з валютою

За вихідні долар найсуттєвіше додав в ціні в обмінниках. Водночас в банках та на чорному ринку відбулося невелике пожвавлення. Євро спіткала схожа тенденція.

Курс валют у банках

Станом на ранок 25 березня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,80 гривні (+10 копійок проти 22 березня), а продаж – 39,20 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,20 гривні (-5 копійок), а продаж – у середньому за 42,80 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,10 гривні (+15 копійок), а продаж – 39,25 гривні (+20 копійок).

(+15 копійок), а продаж – (+20 копійок). Євро купують за 42,65 гривні (+12 копійок), а продають за 42,85 гривні (+7 копійок).

Курс в обмінниках

Купівля обмінниками долара в середньому на рівні 38,83 гривні (+6 копійок), а продаж – 39,37 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(+6 копійок), а продаж – (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,43 гривні (+10 копійок), а продаж – 43,04 гривні (+10 копійок).

Яким буде долар цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що цього тижня на валютному ринку актуальною залишиться тенденція "стабільної мінливості", зокрема щоденні різноспрямовані коливання курсів, але без істотної загрози для усереднених валютних показників.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Відповідно можна говорити про очікувану певну рівновагу між попитом і пропозицією через активність регулятора на міжбанку (механізм валютних інтервенцій покликаний по максимуму задовольнити попит).

Прогнозуючи банкір додав, що курсбуде на рівні 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро, а– 38,5 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.

Підсумовуючи Лєсовий наголосив, ринок валют перебуває в стані прогнозованості, а розв’язання питання щодо обсягів та системності отримання макрофінансової допомоги нівелюють фактори невизначеності.