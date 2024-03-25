Курс валют в банках

По состоянию на утро 25 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,80 гривны (+10 копеек против 22 марта), а продажа – 39,20 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,20 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 42,80 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,10 гривны (+15 копеек), а продажа – 39,25 гривны (+20 копеек).

(+15 копеек), а продажа – (+20 копеек). Евро покупают по 42,65 гривны (+12 копеек), а продают за 42,85 гривны (+7 копеек).

Курс в обменниках

Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 38,83 гривны (+6 копеек), а продажа – 39,37 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(+6 копеек), а продажа – (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,43 гривны (+10 копеек), а продажа – 43,04 гривны (+10 копеек).

Каким будет доллар на этой неделе

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что на этой неделе на валютном рынке актуальной останется тенденция "стабильной изменчивости", в частности ежедневные разнонаправленные колебания курсов, но без существенной угрозы для усредненных валютных показателей.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Соответственно можно говорить об ожидаемом определенном равновесии между спросом и предложением из-за активности регулятора на межбанке (механизм валютных интервенций призван по максимуму удовлетворить спрос).

Заметьте! Прогнозируя банкир добавил, что курс на межбанке будет на уровне 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро, а на наличном рынке – 38,5 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.

Подытоживая Лесовой отметил, рынок валют находится в состоянии прогнозируемости, а решение вопроса об объемах и системности получения макрофинансовой помощи нивелируют факторы неопределенности.