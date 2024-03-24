Будет ли рынок валют штормить

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, тенденция стабильной изменчивости на следующую неделю должна остаться на валютном рынке. Банкир добавляет, что колебания курсов будет, но не слишком существенное для валютных показателей.

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Таким образом, между спросом и предложением может произойти определенное равновесие, говорит Лесовой. Все из-за активности регулятора на межбанке. Речь идет о механизме валютных интервенций, который призван по максимуму удовлетворить спрос.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кроме того, можно ожидать, что хорошие новости о получении макрофинансовой помощи немного собьют градус напряжения и на наличном рынке, что может проявиться в постепенном сокращении разницы между курсами межбанка и наличного рынка.

Лесовой подытоживает, что в конце марта недельная допустимая максимальная коррекция-отклонение курсов от начального составляет около 5%.

Какого курса доллара ждать

Банкир прогнозирует, что на следующую неделю курс доллара и евро могут быть в таких диапазонах:

На межбанке – 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро,

38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро, На наличном рынке – 38,5 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.

Кроме того, ежедневные курсовые изменения на межбанке не превысят 0,2 гривны, а на наличном – до 0,3 гривны в комбанках и до 0,5 гривны в обменных пунктах.

Обратите внимание! По словам Тараса Лесового, рынок валют находится в состоянии прогнозируемости. Поэтому в апреле стоит ожидать более высокого уровня оптимизма.