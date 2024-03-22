Курс валют в банках

По состоянию на утро 22 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,70 гривны (-15 копеек против 21 марта), а продажа – 39,20 гривны (-20 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,25 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 42,85 гривны (-12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,95 гривны (-7 копеек), а продажа – 39,05 гривны (-15 копеек).

(-7 копеек), а продажа – (-15 копеек). Евро покупают за 42,53 гривны (-10 копеек), а продают за 42,78 гривны (-12 копеек).

Курс в обменниках

Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 38,70 гривны (-1 копейка), а продажа – 39,19 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.

(-1 копейка), а продажа – (-3 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,40 гривны (+2 копейки), а продажа – 42,89 гривны (-3 копейки).

Почему доллар резко полетел вверх

Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Пендзин, на сегодня на внутреннем рынке валюту никто не продает, кроме Нацбанка. В то же время регулятор все же решился опустить курс гривны в цене.



Олег Пендзин Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Это он сделал для того, чтобы пойти навстречу Министерству финансов.

В марте Минфин должен получить 4,5 миллиарда евро от Европейского Союза. Эти средства будут использованы на социальные нужды

Важно! Евросоюз уже получил первый транш макрофинансовой помощи.

Украина проводит соцвыплаты в гривнах, а получает средства для этого в евро.

В то же время чем слабее курс нацвалюты, тем больше сможет Министерство финансов получить гривен за одну условную валюту.

Пендзин говорит, что опустив курс гривны, Нацбанк дал возможность Министерству финансов продать регулятору валюту по более выгодному курсу.

Обратите внимание! После получения финансирования от партнеров, Нацбанк начнет укреплять курс гривны до уровня даже ниже, чем 39 гривен.

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