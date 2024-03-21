Курс валют в банках

По состоянию на утро 21 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,85 гривны (+5 копеек против 20 марта), а продажа – 39,40 гривны (+10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,30 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,97 гривны (+2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,02 гривны (-18 копеек), а продажа – 39,20 гривны (-15 копеек).

(-18 копеек), а продажа – (-15 копеек). Евро покупают за 42,63 гривны (-12 копеек), а продают за 42,90 гривны (-2 копейки).

Курс в обменниках

Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 38,40 гривны (-29 копеек), а продажа – 39,30 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(-29 копеек), а продажа – (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42 гривны (-44 копейки), а продажа – 43 гривны (+8 копеек).

Прогноз курса на конец марта

Как рассказывает банкир Тарас Лесовой 24 Каналу, в последнюю неделю марта на валютном рынке актуальной останется тенденция "стабильной изменчивости". Кроме того, можно ожидать, что хорошие новости о получении макрофинансовой помощи немного собьют градус напряжения и на наличном рынке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На рынке создана определенная "система" валютных изменений, которая не является угрожающей и более-менее соответствует рынку. На мой взгляд, недельная допустимая максимальная коррекция – отклонение курсов от первоначального – составляет около 5%.

Обратите внимание! Стоит ожидать, что колебания курсов будут происходить в коридорах 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро на межбанке, а также 38,5 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро на наличном рынке;



В то же время, добавляет Лесовой, сейчас рынок валют находится в состоянии прогнозируемости, решение насущного вопроса объемов и системности получения макрофинансовой помощи нивелируют факторы неопределенности, а затем прокладывают путь в апрель с достаточным уровнем оптимизма.

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