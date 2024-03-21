Курс валют у банках

Станом на ранок 21 березня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,85 гривні (+5 копійок проти 20 березня), а продаж – 39,40 гривні (+10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,30 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 42,97 гривні (+2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,02 гривні (-18 копійок), а продаж – 39,20 гривні (-15 копійок).

(-18 копійок), а продаж – (-15 копійок). Євро купують за 42,63 гривні (-12 копійок), а продають за 42,90 гривні (-2 копійки).

Курс в обмінниках

Купівля обмінниками долара в середньому на рівні 38,40 гривні (-29 копійок), а продаж – 39,30 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-29 копійок), а продаж – (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42 гривні (-44 копійки), а продаж – 43 гривні (+8 копійок).

Прогноз курсу на кінець березня

Як розповідає банкір Тарас Лєсовий 24 Каналу, в останній тиждень березня на валютному ринку актуальною залишиться тенденція "стабільної мінливості". Крім того, можна очікувати, що добрі новини про отримання макрофінансової допомоги трохи зіб’ють градус напруги й на готівковому ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На ринку створена певна “система” валютних змін, яка не є загрозливою і більш-менш відповідає ринку. На мій погляд, тижнева допустима максимальна корекція-відхилення курсів від початкового становить близько 5%.

Зверніть увагу! Варто очікувати, що коливання курсів відбуватимуться в коридорах 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро на міжбанку та 38,5 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро на готівковому ринку;



Водночас як додає Лєсовий, наразі ринок валют перебуває в стані прогнозованості, розв’язання нагального питання обсягів та системності отримання макрофінансової допомоги нівелюють фактори невизначеності, а відтак прокладають шлях у квітень з достатнім рівнем оптимізму.

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