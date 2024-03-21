Чому долар почав дорожчати

Для 24 Каналу експерт Данило Монін розповів, що різке підвищення курсу долара відображає ситуацію із затримкою коштів від партнерів для України.

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Станом на 20 березня, за даними НБУ, офіційний курс долара становить 39,13 гривні за валюту. На готівковому ринку ситуація була така:

купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,80 гривні, продаж – 39,30 гривні;

готівкового долара становить у середньому 38,80 гривні, продаж – 39,30 гривні; на чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,20 гривні, а продаж – 39,35 гривні;

купівля долара в середньому на рівні 39,20 гривні, а продаж – 39,35 гривні; купівля обмінниками долара в середньому на рівні 38,80 гривні, продаж – 39,58 гривні.

Як пояснює Монін, за планом Україна має отримати в березні від Євросоюзу 4,5 мільярди євро, від МВФ – 900 мільйонів, також, фінансову підтримку від Японії.

Зауважте! 20 березня Єврокомісія передала Україні перший транш макрофінансової допомоги, а це 4,5 мільярда євро, з великого пакета підтримки.

Данило Монін Економічний експерт Поки коштів немає, НБУ вирішив мінімізувати витрати валюти й збільшити курс.

Долар не сягне 40 гривень

Як пояснює Монін, курс буде рости доти, допоки Україна не отримає фінансування від Євросоюзу або МВФ. Водночас економіст гадає, що попри це курс не сягне 40 гривень.

Нацбанк зміцнюватиме гривню, коли прийде фінансування з Євросоюзу, оскільки вони мінімізуватимуть інфляцію з більшою ймовірністю, ніж допомагатимуть бюджету конвертувати зовнішню допомогу за більшим курсом. Втім подивимося. Інфляція зараз на дуже низькому рівні,

– каже експерт.

Цікаво! Масово скуповувати валюту населенню Данило Монін не радить. Купівлю краще відкласти до початку квітня.