Де вигідно купляти долар: в банках чи обмінниках

Серед надійних та офіційних варіантів купити валюту в Україні є обмінні пункти та банки. Крім того, чимало громадян можуть придбати чи обміняти валюту й на чорному ринку, втім тут варто знати деякі нюанси.

Скільки коштує валюта в банках та обмінниках

Сьогодні, 24 червня, середній курс долара в банках, за даними "Мінфіну", коливається при купівлі та продажу від 40,40 гривні до 40,85 гривні.

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Таким чином купити одну валюту доведеться за 40,85 гривні, а 100 доларів – за 4 085 гривні.

Щодо курсу євро, то купівля однієї валюти становить 44 гривні. Відповідно 100 євро коштуватимуть 4 400 гривень.

Дещо схожа ситуація і з обмінними пунктами, як повідомляють на finance.ua. Однак курс купівлі та продажу там все ж відрізняється:

Один долар купити можна за 40,88 гривні, а вже 100 доларів – за 4 088 гривень ,

, Євро коштує 44,18 гривні. Отже, 100 євро обійдеться в 4 418 гривень.

Вигідніше купляти американську та європейську валюту все ж у банках. Там ціна на декілька гривень дешевша, хоч серйозної різниці немає.

Чи коштує долар менше на чорному ринку

Середня вартість купівлі долара на чорному ринку тотожна до вартості валюти в обмінниках, станом на 24 червня, – один долар коштує 40,88 гривні, а отже, 100 доларів – це 4 088 гривень.

Втім, обміняти валюту на гривню на чорному ринку можна за найвищим курсом – аж за 40,80 гривні. У той час як в банках та обмінниках це десь на рівні 40,40 гривні.

Чорний ринок не є одним із надійних варіантів щодо купівлі та продажу валюти. Все через те, що на ринку легко підсунути фальшиву купюру, а в разі обману правоохоронці не зможуть вас захистити. Радять здійснювати обмін валюти на чорному ринку в людних місцях, перевіряти купюри та перераховувати їх не відходячи від продавця.