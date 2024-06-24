Сколько стоит валюта в банках и обменниках
Сегодня, 24 июня, средний курс доллара в банках, по данным "Минфина", колеблется при покупке и продаже от 40,40 гривны до 40,85 гривны.
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- Таким образом купить одну валюту придется за 40,85 гривны, а купить одну валюту придется за 40 85 гривны 100 долларов – за 4 085 гривны.
- По курсу евро, то покупка одной валюты составляет 44 гривны. Соответственно 100 евро будут стоить 4 400 гривен.
Несколько похожая ситуация и с обменными пунктами, как сообщают на finance.ua. Однако курс покупки и продажи там все же отличается:
- Один доллар купить можно за 40,88 гривны, а уже 100 долларов – за 4 088 гривен,
- Евро стоит 44,18 гривны. Итак, 100 евро обойдется в 4 418 гривен.
Стоит ли доллар меньше на черном рынке
Средняя стоимость покупки доллара на черном рынке тождественна стоимости валюты в обменниках, по состоянию на 24 июня, – один доллар стоит 40,88 гривны, а значит, 100 долларов – это 4 088 гривен.
Впрочем, обменять валюту на гривну на черном рынке можно по самому высокому курсу – аж за 40,80 гривны. В то время как в банках и обменниках это где-то на уровне 40,40 гривны.