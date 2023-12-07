Долар знову подорожчав: курс від НБУ на сьогодні
Офіційний курс американської валюти надалі лізе вгору. За добу долар несуттєво, однак здорожчав. Втім курс євро навпаки починає дешевшати.
Офіційний курс 7 грудня
За даними Нацбанку, офіційний курс 7 грудня становить 36,69 гривні за долар. За добу курс виріс на 3 копійки.
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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 39,54 гривні. Це вже декілька днів поспіль вартість падає – за минулу добу на 10 копійок.
Яким буде офіційний курс долара та євро 8 грудня:
- Долар – 36,67 гривні,
- Євро – 39,49 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 7 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.
- В банках купівля становить 36,9 гривні, а продаж – 37,45 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,15 гривні, а продаж – 37,55 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 37,35 гривні, а продаж – 37,43 гривні.
Яким буде курс долара
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що протягом наступного тижня курс на міжбанку варіюватиметься в діапазоні 36,4–37 гривень за долар та 39–40 гривень за євро.
При цьому щоденні коливання будуть в коридорі 0,1–0,2 гривні, а різниця між курсами покупки та продажу очікувано буде меншою за 0,1 гривню.
Банкір додає, що на міжбанку з 11 по 17 грудня ринок буде намагатися наблизитись до готівкового. Водночас за словами Лєсового, ситуації на готівковому ринку буде повністю дзеркальною до безготівкового:
- поточні курсові зміни очікуються в діапазоні 36,8–37,5 гривні за долар та 39–41 гривні за євро,
- різниця між курсами покупки та продажу буде на рівні 0,3 гривні, а поточні (щоденні) коливання не перевищать 0,3 гривні.