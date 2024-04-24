Курс в обмінниках та банках: де долар почав дорожчати

За останню добу долар в обмінниках почав набирати ціну, а євро втрачати. Водночас в банках валюти подешевшали найсуттєвіше на готівковому ринку.

Курс валют у банках

Станом на ранок 24 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,40 гривні (-10 копійок проти 23 квітня), а продаж – 39,90 гривні (-15 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,20 гривні (-10 копійок), а продаж – у середньому за 42,90 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,74 гривні (+14 копійок), а продаж – 39,85 гривні (+8 копійок).

(+14 копійок), а продаж – (+8 копійок). Євро купують за 42,73 гривні (+15 копійок), а продають за 42,90 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,50 гривні (+20 копійок), а продають – за 39,95 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(+20 копійок), а продають – за (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,13 гривні (-13 копійок), а продаж – 43,16 гривні (+16 копійок).

Чи буде долар дорожчати

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, що минулого тижня через курсовий сплеск на безготівковому ринку подорожчав долар й на готівковому ринку – десь між 40,10 – 40,20 гривнями.

Середньоденний обсяг торгів майже досягнув позначки 200 мільйонів доларів минулого тижня. Це, до речі, в півтора раза більше, ніж тижнем раніше.

Цікаво, що на цей тиждень банкірка прогнозує зміцнення гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Я розраховую на помірне зміцнення гривні цього тижня.

Таким чином, діапазон вартості може коливатися від 39,5 – 40,3 гривні за валюту.