Офіційний курс долара "лізе" вгору: на скільки подорожчала валюта

Нацбанк встановив на сьогодні, 30 січня, курс американської валюти на 10 копійок більше, ніж вчора. Відтак вартість наближається до позначки у 38 гривень. Водночас євро несуттєво подешевшало.

Офіційний курс 30 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 30 січня сягнув 37,88 гривні за долар. Вартість виросла на 10 копійок проти 29 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41 гривню, що на 5 копійок менше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 31 січня:

Долар – 37,87 гривні,

Євро – 41,08 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 30 січня долар становить:

В банках купівля становить 37,80 гривні , а продаж – 38,35 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38 гривень , а продаж – 38,45 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,25 гривні, а продаж – 38,33 гривні.

Вартість долара на готівковому ринку цього тижня

Як розповіла Тетяна Попович для 24 Каналу, готівковий долар минулого тижня був стабільним, а от безготівковий зміцнився. Водночас починаючи з середи долар помітно подорожчав через помірне зростання котирувань на ВРУ. Відтак, наприкінці тижня продаж курсу зріс до 38,30 – 38,35 гривні.

Тетяна Попович Директор з ринку капіталів Sense Bank Натомість уже цього тижня попит на валюту може зрости. На це впливають такі чинники, як зростання ділової активності та активізація імпортерів та період виплати зарплат українцям.

Банкірка пояснила, що останній фактор може спричинити зростання обсягу вільної гривневої ліквідності на руках у населення, яка частково потраплятиме на валютний ринок.

Тож цього тижня прогнозую підвищення курсової волатильності на готівковому ринку,

– додала Попович.

Курс продажу найімовірніше буде на рівні 38,4 – 38,9 гривні.