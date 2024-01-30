Официальный курс 30 января

За данным Нацбанку официальный курс 30 января достиг 37,88 гривны за доллар. Стоимость выросла на 10 копеек против 29 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41 гривну, что на 5 копеек меньше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 31 января:

Доллар – 37,87 гривны.

Евро – 41,08 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 30 января доллар составляет:

в банках: покупка составляет 37,80 гривны, а продажа – 38,35 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка на уровне 38 гривен, а продажа – 38,45 гривны.

: покупка на уровне а продажа – На черном рынке: покупка – 38,25 гривны, а продажа – 38,33 гривны.

Стоимость доллара на наличном рынке на этой неделе

Как рассказала Татьяна Попович для 24 Канала, наличный доллар на прошлой неделе был стабильным, а вот безналичный укрепился. В то же время начиная со среды доллар заметно подорожал из-за умеренного роста котировок на ВРУ. Следовательно, в конце недели продажи курса выросли до 38,30 – 38,35 гривны.

Татьяна Попович Директор по рынку капиталов Sense Bank В то же время уже на этой неделе спрос на валюту может возрасти. На это влияют такие факторы, как рост деловой активности и активизация импортеров и период выплат зарплат украинцам.

Банкирша объяснила, что последний фактор может повлечь за собой рост объема свободной гривневой ликвидности на руках у населения, которая будет частично попадать на валютный рынок.

Поэтому на этой неделе прогнозирую повышение курсовой волатильности на наличном рынке,

– добавила Попович.

Важно! Курс продажи, скорее всего, будет на уровне 38,4 – 38,9 гривны.