Офіційний долар поміняв вектор: як змінився курс

Якщо ще добу тому офіційна американська валюта тягнулася вгору, то сьогодні її вартість почала знижуватися. Те саме можна сказати і про офіційний курс євро.

Офіційний курс 7 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,26 гривні за долар. Вартість долара впала на 13 копійок проти 6 березня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,59 гривні, що на 5 копійок менше, ніж учора.

Який буде офіційний курс долара та євро 8 березня:

долар – 38,08 гривні,

євро – 41,48 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 7 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,17 гривні, а продаж – 38,60 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,20 гривні , а продаж – 38,60 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,40 гривні, а продаж – 38,52 гривні.

Курс долара на наступний тиждень

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у середині березня не варто очікувати суттєвих змін.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку В ситуативних умовах, як це спостерігалося в останню декаду лютого, зниження інтервенцій зі "звичних" тижневих 500 – 600 мільйонів доларів до 200 – 300 мільйонів доларів при домінуванні попиту, який на 10% перевищував пропозицію, стало головною причиною незначного зростання курсів валют.

Водночас експерт заявляє, що такі зміни ситуативні, адже ринок живий. Щодо прогнозу на наступний тиждень Лєсовий додає, що на валютному ринку очікуються часті зміни курсів як у бік зростання, так і в бік зменшення:

зміни на міжбанку не перевищать 0,2 гривні, а на готівковому ринку – 0,5 гривень,

різниця між курсами купівлі та продажу не перевищить 0,1 гривні на міжбанку, 0,5 гривні в комерційних банках та 1 гривні – в обмінниках.

Міжбанк відіграватиме провідну роль, а крім того, тактичні кроки регулятора сприятимуть досягненню балансу між попитом і пропозицією.

Експерт каже, що наразі відсутні будь-які потенційно загрозливі обставини, що можуть радикально змінити кон’юнктуру ринку. Тому курсові зміни залишаться на рівні попередніх 2 тижнів.

Курс на міжбанку

Курс долара на рівні 38,5 – 39,25 гривні, а курс євро – 41,5 – 43 гривні.

Курс на готівковому ринку

Долар на рівні 38,8 – 39,9 гривні, а євро – 41 – 43 гривні.