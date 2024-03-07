Официальный курс 7 марта
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,26 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 13 копеек сравнительно с ценой 6 марта.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,59 гривны, что на 5 копеек меньше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 8 марта:
- доллар – 38,08 гривны,
- евро – 41,48 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 7 марта курс доллара следующий:
- В банках покупка составляет 38,17 гривны, а продажа – 38,60 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,20 гривны, а продажа – 38,60 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38,40 гривны, а продажа – 38,52 гривны.
Курс доллара на следующую неделю
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в середине марта не стоит ожидать значительных изменений.
В ситуативных условиях, как это наблюдалось в последнюю декаду февраля, снижение интервенций с "привычных" недельных 500 – 600 миллионов долларов до 200 – 300 миллионов долларов при доминировании спроса, который на 10% превышал предложение, стало главной причиной незначительного роста курсов валют.
В то же время эксперт заявляет, что такие изменения являются ситуативными, ведь рынок живой. Относительно прогноза на следующую неделю Лесовой добавляет, что на валютном рынке ожидаются частые изменения курсов как в сторону роста, так и в сторону уменьшения:
- изменения на межбанке не превысят 0,2 гривны, а на наличном рынке – 0,5 гривен,
- разница между курсами покупки и продажи не превысит 0,1 гривны на межбанке, 0,5 гривен в коммерческих банках и 1 гривны – в обменниках.
Эксперт говорит, что пока что отсутствуют какие-либо потенциально угрожающие обстоятельства, которые могут радикально изменить конъюнктуру рынка. Поэтому курсовые изменения останутся на уровне предыдущих 2 недель.
- Курс на межбанке
Курс доллара на уровне 38,5 – 39,39 25 гривны, а курс евро – 41,5 – 43 гривны.
- Курс на наличном рынке
Доллар на уровне 38,8 – 39,9 гривны, а евро – 41 – 43 гривны.