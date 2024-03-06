Официальный курс 6 марта
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,39 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 8 копеек против 5 марта.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,64 гривны, что на 10 копеек больше чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 7 марта:
- доллар – 38,26 гривны,
- евро – 41,59 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 6 марта курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 38,20 гривны, а продажа – 38,70 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,18 гривны, а продажа – 38,66 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38,50 гривны, а продажа – 38,60 гривны.
До конца этого года доллар стремительно вырастет
О том, что доллар может пересечь отметку в более 40 гривен сообщил экономический эксперт Денис Безлюдько. Такой прогноз озвучили в Кабмине.
В то же время сам эксперт говорит, что до конца года ожидает лучшую ситуацию с курсом гривны.
В Кабмине ожидают около 41 гривны на конец года. Но они всегда ошибаются в худшую сторону – у них работа быть пессимистами и готовиться к худшим сценариям. Как правило, показатели на конец года лучше. Среднегодовой курс где-то на гривну отличается от прошлогоднего,
– отметил Денис Безлюдько.
- Вероятно, до конца года курс составит 40 гривен, говорит экономический эксперт. В то же время цена может откатиться также в сторону уменьшения.
- А среднегодовой курс доллара, прогнозирует он, по итогам 2024 года составит – 37,50 гривны.