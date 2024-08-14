На валютному ринку як здорожчання, так і здешевлення: що з доларом та євро

В банках та на чорному ринку обидві валюти додали в ціні при купівлі та продажу. А от в обмінниках протилежна ситуація – курс купівлі долар впав найсуттєвіше.

Курс валют у банках

Станом на 14 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (+5 копійок проти 13 серпня) та продаж – по 41,59 гривні (+9 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45 гривень (+25 копійок), а продаж – по 45,55 гривні (+22 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,45 гривні (+5 копійок), а продати – по 41,55 гривні (+5 копійок).

(+5 копійок), а продати – по (+5 копійок). Купівля євро по 45,33 гривні (+11 копійок), а продаж по 45,56 гривні (+16 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,80 гривні (-25 копійок), а продають – по 41,59 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-25 копійок), а продають – по (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,87 гривні (-12 копійок), а продають – по 45,86 гривні (+36 копійок).

Який курс на міжбанку та готівковому ринку

Як розповів банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу, зараз триває проміжний період щодо вартості курсів валют. Водночас кульмінація на ринку відбудеться вже цієї осені.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тоді, цілком ймовірно, що курсові показники досить прогнозованими темпами можуть досягти значень закладених в бюджет на 2024 рік. Тобто, позначки 42,10 гривень за долар.

Очікується, що долар цього тижня не перевищить 42 гривень, а євро залишатиметься в діапазоні до 46,50 гривні.

на міжбанку: 40,70 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро,

40,70 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро, на готівковому ринку: 40,70 – 42 гривні за долар та 43,50 – 46,50 гривні за євро.