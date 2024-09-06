В Україні подорожчав газ за останні місяці

За останній рік фактична ціна реалізації газу подорожчала на майже 500 гривень та становить ледь не 13 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів.

Яка фактична ціна на газ в Україні

З даних Мінекономіки стає зрозуміло, що фактична ціна реалізації газу в Україні, станом на серпень, зросла на 2,3%.

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Вартість зросла до 12 995 гривень за 1 тисячу кубометрів без ПДВ. Водночас у серпні торік ціна становила 12 500 гривень за тисячу кубометрів.

Відтак газ дорожчає вже 4 місяць після зниження ціни протягом 6 місяців поспіль.

Нагадуємо! Тариф на газ для споживачів, які користуються послугами "Нафтогазу", становить 7,96 гривні за кубометр.

Які ціни в Європі

Відомо, що європейські ціни на газ перебувають на рівні 415 доларів за тисячу кубометрів. За офіційним курсом долара, станом на 6 вересня, це 17 048 гривень.

За останні декілька днів ціни почали падати. Це через зростання імпорту зрідженого природного газу та рекордні запаси палива, які зняли побоювання щодо постачання.

Цікаво, що у серпні вони зросли до максимуму з грудня після переходу ДВС "Суджа" у Курській області під контроль України.

В Європі, до речі, доволі високий рівень запасів газу – на 91,6% заповнені сховища, за даними НБУ. Крім того, що запаси на високому рівні, відносно слабкий попит стримували ціни від стрімкішого зростання.