Чому можуть зрости тарифи

З 1 жовтня має відбутися перехід на загальну систему оподаткування. Учасники ринку комунікаційних послуг вбачають в цьому рішенні спробу монополізації галузі.

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Річ у тім, що нововведення може спричинити закриття невеликих компаній. Зокрема тих, що функціонують у селах.

А якщо вони і надаватимуть свої послуги, то зовсім за інші гроші. Це призведе до того, що в Одесі люди платитимуть за інтернет умовно 300 гривень на місяць, а де-небудь у віддалених районах – 1 300 і більше,

– уточнює виконавча директорка групи компаній "Мій провайдер" Людмила Кокоровець.

Конкуренція, яка панує на ринку і стимулює компанії контролювати якість послуг та утримувати прийнятні ціни. Голова Одеської ОВА висловив пропозицію створити робочу групу серед провайдерів, щоб систематизувати наявні пропозиції і розробити точний план дій.

Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації Це всеукраїнське явище, тому Одеса не може автономно щось змінити, і треба звертатися до Державної фіскальної служби.

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