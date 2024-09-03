Рада не прийняла підвищення податків

Документ було винесено на перше читання, що свідчить про те, що процес розгляду буде просуватися вперед. Як наслідок, запровадження нових податкових ставок було відкладено, що призведе до зростання недофінансування армії.

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Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що за законопроєкт № 11416-д проголосувало лише 224 народних депутатів.

Нагадаємо! Щоб будь-який законопроєкт було ухвалено в Україні потрібно щонайменше 226 голосів.