Рада не приняла повышение налогов

Документ был вынесен на первое чтение, что свидетельствует о том, что процесс рассмотрения будет продвигаться вперед. Как следствие, введение новых налоговых ставок было отложено, что приведет к росту недофинансирования армии.

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Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что за законопроект № 11416-д проголосовало всего 224 народных депутатов.

Напомним! Чтобы любой законопроект был принят в Украине нужно не менее 226 голосов.