Почему могут вырасти тарифы

С 1 октября должен состояться переход на общую систему налогообложения. Участники рынка коммуникационных услуг видят в этом решении попытку монополизации отрасли.

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Дело в том, что нововведение может привести к закрытию небольших компаний. В частности, функционирующих в селах.

А если они и будут предоставлять свои услуги, то совсем за другие деньги. Это приведет к тому, что в Одессе люди будут платить за интернет условно 300 гривен в месяц, а где-нибудь в отдаленных районах – 1 300 и более,

– уточняет исполнительный директор группы компаний "Мой провайдер" Людмила Кокоровец.

Конкуренция, которая царит на рынке и стимулирует компании контролировать качество услуг и удерживать приемлемые цены. Председатель Одесской ОВА высказал предложение создать рабочую группу среди провайдеров, чтобы систематизировать имеющиеся предложения и разработать точный план действий.

Олег Кипер Председатель Одесской областной военной администрации Это всеукраинское явление, поэтому Одесса не может автономно что-то изменить, и надо обращаться в Государственную фискальную службу.

Напомним! 3 сентября ВРУ провалила голосование за новый законопроект.