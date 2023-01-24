Газ у Європі продовжує дешевшати попри незначні коливання ціни

24 січня ціна природного газу на відкритті торгів на біржі ICE Futures впала більш ніж на 10% у порівнянні з попереднім днем. Таким чином ціна палива наразі є у три рази нижчою за прийняту у ЄС "стелю".

Як змінилася ціна на газ

Вартість 1 МВт-год за ф'ючерсним контрактом на лютий у нідерландському хабі TTF наразі коштує 59,6 євро, що складає 681 долар за тисячу кубометрів з урахуванням поточного курсу. До рекордного показника в 55,45 євро за МВт-год ціна опустилася 16 грудня.

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Ще влітку ціна становила 321,41 євро на своєму піку. Цей стрибок спричинив енергетичний шантаж Росії, яка навмисно зменшила обсяги постачань до Європи. Проте у ЄС дуже швидко зменшили залежність від російського газу, а агресор залишився без головного ринку збуту.

Кілька днів тому через різке похолодання ціни на газ у Європі перевищували 750 доларів за тисячу кубічних метрів. Окрім того, зростання ціни спричинило зменшення постачань із Норвегії, яка наразі є найбільшим постачальника газу до Європи. Це було пов'язано з технічними роботами.

За інформацією Bloomberg, у вівторок біржова вартість газу в Європі впала через прогноз теплої погоди наступного тижня. Зниженню ціни палива сприяють також високі обсяги запасів газу в підземних сховищах та постачання зрідженого природного газу.

Це включало приблизно 55 мільярдів кубометрів зі Сполучених Штатів, що у два з половиною рази більше, ніж довоєнний експорт США ЗПГ до Європи.

Нагадаємо, постачання російського газу через територію України продовжує знижуватись. Зменшення обсягів транспортованого газу повʼязано із насиченістю європейського ринку паливом.