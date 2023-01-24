Как изменилась цена на газ

Стоимость 1 МВт-ч по фьючерсному контракту на февраль в нидерландском хабе TTF сейчас стоит 59,6 евро, что составляет 681 доллар за тысячу кубометров с учетом текущего курса. До рекордного показателя в 55,45 евро за МВт-ч цена опустилась 16 декабря.

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Еще летом цена составила 321,41 евро на своем пике. Этот скачок повлек за собой энергетический шантаж России, которая намеренно уменьшила объемы поставок в Европу. Однако в ЕС очень быстро снизили зависимость от российского газа, а агрессор остался без главного рынка сбыта.

Несколько дней назад из-за резкого похолодания цены на газ в Европе превышали 750 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, рост цены повлек за собой уменьшение поставок из Норвегии, которая является крупнейшим поставщиком газа в Европу. Это связано с техническими работами.

По информации Bloomberg, во вторник биржевая стоимость газа в Европе упала из-за прогноза теплой погоды на следующей неделе. Снижению цен на топливо способствуют также высокие объемы запасов газа в подземных хранилищах и поставка сжиженного природного газа.

Это включало примерно 55 миллиардов кубометров из Соединенных Штатов, что в два с половиной раза больше, чем довоенный экспорт США СПГ в Европу.

Напомним, поставки российского газа через территорию Украины продолжает снижаться. Уменьшение объемов транспортируемого газа связано с насыщенностью европейского рынка топливом.