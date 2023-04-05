Ціна на газ у травні: чи зміняться тарифи для українців

У квітні закінчаться річні контракти споживачів з постачальниками газу. Однак ціни на блакитне паливо для споживачів залишаться на незмінному рівні.

Так буде до кінця війни та протягом 6 місяців після цього, оскільки в країні діє мораторій на підвищення вартості деяких житлово-комунальних послуг. Окрім газу це стосується теплової енергії та гарячої води.

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Які тарифи на газ діють в Україні

У рамках річної пропозиції ціни на газ встановлюють 9 постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр. Найдешевшу ціни пропонують компанії "Еру людям" та "ETG.UA" – 7,70 та 7.80 гривні відповідно.

Більшість українських побутових споживачів газу(близько 98% ) є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Вони отримують газ за гарантованою ціною 7,96 гривні за кубометр. Якщо постачальники – приватні компанії не продовжать договори з населенням на наступний рік, газ споживачам продаватиме теж "Нафтогаз", оскільки є постачальником останньої надії.

Нагадаємо, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планувала збільшити тарифи на воду для населення з 1 квітня. Однак, поки що цього не сталося.



