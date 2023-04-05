Так будет до конца войны и в течение шести месяцев после этого, поскольку в стране действует мораторий на повышение стоимости некоторых жилищно-коммунальных услуг. Кроме газа, это касается тепловой энергии и горячей воды.

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Какие тарифы на газ действуют в Украине

В рамках годового предложения цены на газ устанавливают 9 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 9,99 грн. за кубометр. Дешевле цены предлагают компании "Эру людям" и "ETG.UA" - 7,70 и 7.80 гривны соответственно.

Большинство украинских бытовых потребителей газа (около 98%) являются клиентами газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины". Они получают газ по гарантированной цене 7,96 гривны за кубометр. Если поставщики – частные компании не продлят договоры с населением на следующий год, газ потребителям будет продавать тоже "Нафтогаз", поскольку является поставщиком последней надежды.

Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планировала увеличить тарифы на воду для населения с 1 апреля. Однако пока этого не произошло.



