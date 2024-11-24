Ціни на опалення та електрику: якими вони будуть з 1 грудня

Мораторій на підвищення тарифів на газ та опалення, який був запроваджений через воєнний стан, буде чинний і під час цього опалювального сезону. Саме він визначить ціни на комунальні послуги у грудні поточного року.

Якими будуть ціни на опалення з 1 грудня

В Україні тариф на постачання на опалення для побутових споживачів залишиться на рівні торішніх показників, про це пише 24 канал з посиланням на мораторій підвищення тарифів.

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Наприклад, згідно з даними Київтеплоенерго, у грудні кияни платитимуть за опалення 1654,41 гривні/Гігакалорій.

Скільки українці платитимуть за світло з 1 грудня

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення підвищився з 2,64 гривні/кіловат-годину до 4,32 гривні/кіловат-годину. Новий тариф буде чинним до кінця квітня 2025 року. Тобто з 1 грудня мешканці України платитимуть за світло 4,32 гривні/кіловат-годину.

Найближчим часом переглядати тариф не планують. Однак через євроінтеграційні вимоги ціна на електроенергію може в майбутньому зрости до 6,5 гривень/кіловат-годину.

Важливо! Зокрема у грудні 2024 року і по 30 квітня 2025 року споживачі, які використовують електроопалювальні установки, платитимуть за пільговим тарифом за електроенергію - 2,64 гривні/кіловат при споживанні до 2000 кіловатів/годину електроенергії в місяць.

Які будуть інші тарифи з 1 грудня

З 1 числа ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами компанії Нафтогаз, залишатиметься на рівні 7,96 гривні за кубометр. У решти постачальників ціни на газ будуть у межах від 7,7 гривні за кубометр до 9,90 гривень.

Зверніть увагу! Водночас тариф на холодну воду теж не планують підвищувати у грудні. Підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення досі обговорюють.