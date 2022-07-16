Від початку війни продуктовий кошик українця подорожчав на 14%

Продуктовий кошик пересічного українця подорожчав на 14,16%, або на понад 44 гривні від початку війни. Найбільше за цей час зросла у ціні гречка.

Як подорожчав продуктовий кошик

У грудні за продуктовий кошик, з найбільш вживаних товарів, українець віддав 302,86 гривні проти 347,1 гривні у червні. За п'ять місяців (з грудня по червень) продуктовий кошик подорожчав на 44,24 гривні, або на 14,16%.

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У такий кошик переважно увійшли б крупи (гречка), яйця, хліб, молоко, м'ясо, картопля, цукор та фрукти (яблука). Тож від початку війни ціни на різні продукти змінились наступним чином:

батон (500 грамів) – у лютому коштував 18,36 гривні, а в червні вже 20,27 гривні (+10,40%);

(500 грамів) – у лютому коштував 18,36 гривні, а в червні вже 20,27 гривні (+10,40%); картопля (кілограм) – 9,54 гривні проти 12,24 гривні (+28,30%);

(кілограм) – 9,54 гривні проти 12,24 гривні (+28,30%); куряче філе (кілограм) – 123,63 гривні проти 131,97 гривні (+6,75%);

(кілограм) – 123,63 гривні проти 131,97 гривні (+6,75%); цукор (кілограм) – 26,99 гривні проти 31,89 гривні (+18,15%);

(кілограм) – 26,99 гривні проти 31,89 гривні (+18,15%); гречка (кілограм) – 48,66 гривні проти 81,23 гривні (+66,93%);

(кілограм) – 48,66 гривні проти 81,23 гривні (+66,93%); десяток яєць – 33,44 гривні проти 22,72 гривні (-32,06%);

– 33,44 гривні проти 22,72 гривні (-32,06%); молоко пастеризоване 2,6% жирності (літр) – 29,37 гривні проти 32,29 гривні (+9,94%)

пастеризоване 2,6% жирності (літр) – 29,37 гривні проти 32,29 гривні (+9,94%) яблука (кілограм) – 12,87 гривні проти 14,49 гривні (+12,59%).

Як подорожчав продуктовий кошик від початку війни / Інфографіка 24 каналу

Реальна ціна продуктів в супермаркетах

ми порівнювали середні ціни в Україні згідно з даними Держстату , котрі були у лютому проти червня цьогоріч.

Журналісти 24 каналу відвідали декілька найпопулярніших мереж супермаркетів у Києві, щоб з'ясувати, яка реальна середня ціна продуктового кошика станом на 15 липня.

Батон "Київхліб" (500 грамі) – 23,97 гривні.

"Київхліб" (500 грамі) – 23,97 гривні. Картопля молода (кілограм) – 19,60 гривні.

молода (кілограм) – 19,60 гривні. Куряче філе охолоджене (кілограм) – 137,27 гривні.

охолоджене (кілограм) – 137,27 гривні. Цукор білий кристалічний (800 грамів) – 36,40 гривні.

білий кристалічний (800 грамів) – 36,40 гривні. Крупа гречана ядриця (кілограм) – 104,36 гривні.

ядриця (кілограм) – 104,36 гривні. Десяток яєць (не першого ґатунку) — 29,50 гривні.

(не першого ґатунку) — 29,50 гривні. Молоко пастеризоване жирністю 2,5% (950 грамів) – 39,84 гривні.

пастеризоване жирністю 2,5% (950 грамів) – 39,84 гривні. Яблука Голден (кілограм) – 16,95 гривні.

Чому ціни подорожчали

На зростання цін від початку війни вплинула стрімка інфляція, внутрішні та зовнішні чинники, пов'язані з війною. У червні зростали у ціні сирі продукти, мовиться про овочі та фрукти – до 36,1% річних. Що стосується оброблених продовольчих товарів, то вони зросли до 21,5% річних.

У НБУ пояснили, що це насамперед пов’язано із:

появою ранніх овочів, які цього року значно дорожчі унаслідок тимчасової окупації південних регіонів, що спеціалізуються на їх вирощуванні;

зростанням витрат на їх виробництво і постачання.

В середньому ціни на продукти у червні подорожчали на 3,2% проти попереднього місяця. Це більше, ніж у травні, коли продукти подорожчали на 2,6%.

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Також ще одним фактором, котрий вплинув на зростання цін – подорожчання пального. У НБУ зазначили, що паливо внесло найбільшу частку в підвищення індексу споживчих цін (ІСЦ). Слідом за ним – харчові продукти.

Найбільше подорожчали у червні:

яйця – на 17,2%;

– на 17,2%; цукор, рис, продукти переробки зернових, свинина, овочі, м'ясо свійської птиці – від 4,2% до 10,9%.

Здорожчання круп, зокрема гречки, у Нацбанку пояснили обмеженістю власних запасів та можливостей імпорту. Швидше зростали у червні ціни на м’ясо, зокрема через скорочення пропозиції зі східних та центральних областей.

В асоціації "Свинарі України" розповіли, що зростання закупівельних цін переважно фіксували у центральних та східних областях. Діапазон закупівельних цін у центральних областях підвищився до 58 – 61 гривень за кілограм, в східних – до 61 – 63 гривні за кілограм, в західних – 57 гривень за кілограм.

Ситуація з інфляцією в Україні

У червні інфляція пришвидшилась до 21,5% у річному вимірі. У НБУ зазначили, що погіршення інфляційних очікувань тиснуло на ціни, тому базова інфляція пришвидшилась до 15,2% річних.

Фактори, що пришвидшили інфляцію:

порушення ланцюгів постачання,

скорочення пропозиції окремих товарів,

збільшення витрат бізнесу,

руйнування потужностей та інфраструктури внаслідок терористичних дій росії та окупації окремих територій.

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