Ситуація з інфляцією у червні
Пришвидшення інфляції зумовлювалося як загальносвітовими тенденціями, зокрема високими цінами на енергоресурси, так і внутрішніми чинниками, насамперед пов’язаними із війною:
- порушення виробничих та логістичних шляхів,
- руйнування активів та інфраструктури,
- обмеженість запасів та можливостей імпорту,
- окупація територій.
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Динаміка росту інфляції / Інфографіка НБУ
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Як зросли ціни на різні категорії
У червні продовжили зростати ціни на сирі продукти (овочі та фрукти). У НБУ пояснили, що це насамперед пов’язано із:
- появою ранніх овочів, які цього року значно дорожчі унаслідок тимчасової окупації південних регіонів, що спеціалізуються на їх вирощуванні;
- зростанням витрат на їх виробництво і постачання.
Також дорожчали у минулому місяці крупи, зокрема гречка, через обмеженість власних запасів та можливостей імпорту. Швидше зростали ціни на м’ясо, зокрема через скорочення пропозиції зі східних та центральних областей. В асоціації "Свинарі України" розповіли, що зростання закупівельних цін переважно фіксували у центральних та східних областях. Діапазон закупівельних цін у центральних областях підвищився до 58 – 61 гривень за кілограм, в східних – до 61 – 63 гривні за кілограм, в західних – 57 гривень за кілограм.
Вартість пального
Після скасування державного регулювання цін на пальне, ринок поступово насичується, а дефіцит пального прогнозовано зникне ближче до осені. Про це свідчить й середня вартість пального на АЗС. 6 липня бензин А-95 подешевшав на 9 копійок до 50,52 гривні за літр, дизель на 11 копійок до 49,50 гривні за літр, а автогаз на 50 копійок до 37,28 гривні за літр.
Хоча за оцінками експертів дефіцит пального в Україні зникне ближче до осені, коли будуть підписані довгострокові контракти з іноземними постачальниками, ціни вже стабілізувалися, хоча й на високому рівні,
– вважають в НБУ.
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Динаміка росту цін / Інфографіка НБУ
Ситуація з інфляцією у світі
Регулятор підкреслив, що інфляція у світі продовжує зростати, передусім через високі ціни на енергоносії, що дедалі збільшує витрати на виробництво продукції та, відповідно, погіршує ділові очікування.
- Інфляція в Єврозоні зросла до максимального рівня за всю історію об’єднання, сягнувши у червні 8,6% річних, передає Financial Times. Тому Європейський центробанк оголосив про підвищення процентної ставки вже у липні.
- У США інфляція зросла до рекордних 8,6% річних. Тому ФРС (центробанк) суттєво переглянула темпи підвищення ставок у 2022 – 2023 роках для приборкання інфляції.
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