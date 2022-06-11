Мовиться про удар по світовій економіці, який спровокувало вторгнення Росії в Україну. За 2022 рік інфляція в США піднялася вище, ніж був її рівень на початку 90-их років минулого століття. Заяву глави США щодо цього оприлюднили на сайті Білого дому 10 червня.

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У США зросли ціни на газ, пальне та їжу

Байден наголосив, що боротьба з інфляцією тепер є головним його економічним пріоритетом. Хоч і критична "базова" інфляція поступово пом'якшується, вони це робить повільно.

"Податок Путіна" сильно вдарив у травні тут (У США – 24 канал) і в усьому світі: високі ціни на газ, енергію та харчові продукти склали приблизно половину місячного зростання цін. А ціни на заправку автомобілів у багатьох місцях зросли на 2 долари за галон. Це сталося після того, як російські війська почали загрожувати Україні,

– заявив президент Штатів.

Він вкотре підкреслив, що його країна буде допомагати Україні в захисті від російського вторгнення. Проте президент висловив розуміння щодо того, що потрібно робити більше, щоб якомога швидше почалося відновлення від економічного потрясіння.

Назвав прямим наслідком вторгнення Росії в Україну

Байден навів дані статистики, які свідчать, що значна частина росту інфляції зумовлена зростанням ціни на пальне – на 16.9% за місяць. А це і спровокувало вторгнення в Україну. Адже світова спільнота почала відмовлятися від російських ресурсів і почалися сильні коливання ринку.

"Сполучені Штати на шляху до виробництва рекордної кількості нафти в наступному році, і я працюю з промисловістю, щоб прискорити цей видобуток", – розповів Байден про план розв'язання цієї проблеми. Варто зауважити, що такий крок необхідний не лише США, а й багатьом європейським країнам, куди постачаються американські ресурси.



Зростання цін у США за травень / Інфографіка The New York Times

Який рівень інфляція в США

10 червня видання The New York Times дослідило останні звіти влади США про економічну ситуацію. Відповідно до них, від початку року до травня загальний рівень інфляції в країні зріс на 8,6%. Якщо говорити окремо про вартість продуктів і постачання енергетичних ресурсів, то вони подорожчали на 6%.

Зверніть увагу! Заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова розповіла в інтерв'ю 24 каналу, яка ситуація з нашою економікою. Вона зазначила, що інфляція в Україні невдовзі може сягнути 20%.



Інфляція США від 1965 року до травня 2022 / Інфографіка The New York Times

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