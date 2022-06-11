Речь идет об ударе по мировой экономике, который спровоцировало вторжение России в Украину. За 2022 год инфляция в США поднялась выше, чем был ее уровень в начале 90-х годов прошлого столетия. Заявление главы страны по этому поводу обнародовали на сайте Белого дома 10 июня.

Заметьте , Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в США: что произошло

В США выросли цены на газ, горючее и еду

Байден подчеркнул, что борьба с инфляцией теперь является его главным экономическим приоритетом. Хотя критическая "базовая" инфляция постепенно смягчается, она это делает очень медленно.

"Налог Путина" сильно ударил в мае здесь (В США – 24 канал) и по всему миру: высокие цены на газ, энергию и пищевые продукты составили примерно половину месячного роста цен. А цены на заправку автомобилей во многих местах выросли на 2 доллара за галлон. Это произошло после того, как российские войска начали угрожать Украине,

– заявил президент Штатов.

Он еще раз подчеркнул, что его страна будет помогать Украине в защите от российского вторжения. Однако президент выразил понимание того, что нужно делать больше, чтобы как можно скорее началось восстановление от экономического потрясения.

Назвал прямым следствием вторжения России в Украину

Байден привел данные статистики, свидетельствующие, что значительная часть роста инфляции обусловлена ростом цены на горючее – на 16.9% в месяц. А это и спровоцировало вторжение в Украину. Ведь мировое сообщество стало отказываться от российских ресурсов и начались сильные колебания рынка.

"Соединенные Штаты на пути к производству рекордного количества нефти в следующем году, и я работаю с промышленностью, чтобы ускорить эту добычу", – рассказал Байден о плане решения этой проблемы. Стоит отметить, что такой шаг необходим не только в США, но и во многих европейских странах, куда поставляются американские ресурсы.



Рост цен в США за май / Инфографика The New York Times

Каков уровень инфляции в США

10 июня издание The New York Times исследовало последние отчеты властей США об экономической ситуации. Согласно им, с начала года по май общий уровень инфляции в стране вырос на 8,6%. Если говорить отдельно о стоимости продуктов и поставках энергетических ресурсов, то они подорожали на 6%.

Обратите внимание! Заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова рассказала в интервью 24 каналу , какова ситуация с нашей экономикой. Она отметила, что инфляция в Украине вскоре может составить 20% .



Инфляция США с 1965 года по май 2022 года / Инфографика The New York Times

Недавно – Зеленский обратился к Организации экономического сотрудничества: смотрите видео