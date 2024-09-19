Криза почнеться швидше, ніж казав Буданов: як здешевіння нафти приведе Росію до краху

Ціни на нафту у світі почали суттєво знижуватися. Росія уже відчуває наслідки від здешевіння "чорного золота", однак надалі ситуація може лише погіршитися.

Хоч Росія може надрукувати більше грошей, однак глобально це не розв'яже ключову проблему. Чого чекати Росії від зниження цін на нафту 24 Каналу розповів економіст Максим Блант.

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Як здешевіння нафти вплине на Росію

Ціна на нафту "провалилася" під цінову стелю, яку для Росії створили країни Заходу. Мовиться про 60 доларів за барель. Лише за останній тиждень нафта здешевшала на 3 долари.

Дешевшає не лише російська, а й уся нафта. Але з російською є й додаткова проблема – труднощі з розрахунком. Вона існує ще з кінця минулого року. Проблему не просто не вирішили, вона стала ще гіршою. Коли дешевшає арабська нафта, покупцям немає сенсу напружуватися, щоб купити російську. Але знижки це приємно, тому знижки на російську нафту ростуть,

– зазначив Максим Блант.

Водночас ця новина є неприємною не так для російського бюджету, як для росіян. Тому що Росія може надрукувати скільки завгодно грошей для бюджету за певною схемою.

"Проблема є з валютною виторгом, який йде на забезпечення імпорту. Вже зараз юані в дефіциті і на курс дивитися немає сенсу, а іншої валюти просто немає. Падіння цін на нафту означає, що валюти, на яку можна було купувати імпортні товари, стане ще менше. Тобто імпорт або сильно здорожчає, або зникне взагалі", – наголосив економіст.

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Глава російського Центробанку Ельвіра Набіулліна вказала, що російський громадський сектор не здатен наростити свою платоспроможність. Відповідно загальна кількість товарів зменшиться.

"З огляду на те, що гроші на війну продовжують витрачати без ліку, то попит нікуди не подінеться. Ось і розгін інфляції. І все залежатиме від того, з якою швидкістю дешевшатиме нафта та зменшуватиметься кількість юанів, які надходять в Росію", – зауважив Блант.

Якщо ціна на нафту продовжить падати, то фінансова криза у Росії, яку очільник ГУР МО Кирило Буданов прогнозує на кінець 2025 року, може зсунутися на початок року.