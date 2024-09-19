Кризис начнется быстрее, чем говорил Буданов: как удешевление нефти приведет Россию к краху

Цены на нефть в мире начали существенно снижаться. Россия уже ощущает последствия от удешевления "черного золота", однако в дальнейшем ситуация может только ухудшиться.

Хотя Россия может напечатать больше денег, однако глобально это не решит ключевую проблему. Чего ждать России от снижения цен на нефть 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант.

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Как удешевление нефти повлияет на Россию

Цена на нефть "провалилась" под ценовой потолок, которую для России создали страны Запада. Речь идет о 60 долларах за баррель. Только за последнюю неделю нефть подешевела на 3 доллара.

Дешевеет не только российская, но и вся нефть. Но с российской есть и дополнительная проблема – трудности с расчетом. Она существует еще с конца прошлого года. Проблему не просто не решили, она стала еще хуже. Когда дешевеет арабская нефть, покупателям нет смысла напрягаться, чтобы купить российскую. Но скидки это приятно, поэтому скидки на российскую нефть растут,

– отметил Максим Блант.

В то же время эта новость является неприятной не так для российского бюджета, как для россиян. Потому что Россия может напечатать сколько угодно денег для бюджета по определенной схеме.

"Проблема есть с валютной выручкой, которая идет на обеспечение импорта. Уже сейчас юани в дефиците и на курс смотреть нет смысла, а другой валюты просто нет. Падение цен на нефть означает, что валюты, на которую можно было покупать импортные товары, станет еще меньше. То есть импорт или сильно подорожает, или исчезнет вообще", – отметил экономист.

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Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что российский общественный сектор не способен нарастить свою платежеспособность. Соответственно общее количество товаров уменьшится.

"Учитывая то, что деньги на войну продолжают тратить без счета, то спрос никуда не денется. Вот и разгон инфляции. І все будет зависеть от того, с какой скоростью будет дешеветь нефть и уменьшаться количество юаней, поступающих в Россию", – отметил Блант.

Если цена на нефть продолжит падать, то финансовый кризис в России, который глава ГУР МО Кирилл Буданов, прогнозирует на конец 2025 года, может сдвинуться на начало года.