Ціна на нафту впала до рекорду за рік: що сталося
Джерело:Financial Times
Ціни на сиру нафту, всупереч очікуванням, почали падати після введення санкцій ЄС проти Росії. Спад цін на еталонні марки почався на початку грудня і уже пробив річний рекорд.
Ціни на нафту встановилися на найнижчому рівні 2022 року після того, як набули чинності європейське ембарго на російську нафту та обмеження G7 щодо її ціни.
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Чому нафта подешевшала попри нові обмеження
Цей тиждень став ключовим моментом у світовій геополітиці, оскільки набуло чинності європейське ембарго та обмеження цін G7 на російську нафту. Країна-агресор погрожувала припинити експорт до будь-яких країн, які дотримуються обмеження ціни.
Протягом кількох годин перебої з постачаннями були помітні, оскільки танкери стояли в черзі у протоці Босфор. Усе це зазвичай призвело б до різкого зростання цін на нафту, особливо лише через кілька тижнів після того, як ОПЕК+ здивував ринок, оголосивши про нові серйозні скорочення постачань.
Проте в четвер міжнародний орієнтовний показник нафти Brent встановився на рівні 76,15 долара за барель, що є новим мінімумом для 2022 року.
Російські пропозиції залишаються стабільними
Коли ЄС оголосив, що накладе санкції на будь-який танкер, який транспортує російську нафту, навіть на той, що прямує до Азії, у деяких західних столицях висловили занепокоєння, що ці заходи призведуть до краху російського експорту та різкого зростання цін на нафту. Тоді західні країни постраждали б від посилення інфляції.
Однак цінова стеля має на меті утримати російську нафту, спрямовану до споживачів, і витрати на нафту від різкого зростання. Інші заходи, пов’язані з обмеженням ціни, також були зменшені, що дало трейдерам деяку впевненість у тому, що потоки продовжуватимуться в основному без зупинки.
США переконали ЄС скасувати один пункт у своїх санкціях, наприклад, який би назавжди забороняв суднам отримувати європейські морські послуги, якщо вони порушили ліміт цін. Покарання було зменшено до 90-денної дискваліфікації.
Росія відмовилася мати справу з будь-яким покупцем, який бажає використовувати ліміт, але західні офіційні особи кажуть, що рівень у 60 доларів все ще допомагає азіатським нафтопереробникам домовитися про зниження цін.
Російська пропозиція на ринку залишається такою ж високою, як і будь-коли протягом усього року. Будь-яке падіння буде помітно лише пізніше, у першому кварталі 2023 року,
— сказав Флоріан Талер, глава OilX, який відстежує глобальні рухи нафти,
Глибокі скорочення ОПЕК+ не такі вже й глибокі
У жовтні, коли Саудівська Аравія, Росія та інші союзники ОПЕК+ оголосили про скорочення квот на видобуток на 2 мільйони барелів на день, що на папері еквівалентно приблизно 2 відсоткам світових постачань, реакція Заходу була швидкою. Білий дім припустив, що Ер-Ріяд виступає на боці Росії у глобальній енергетичній війні. Міжнародне енергетичне агентство звинуватило групу в загрозі світовій економіці.
Але хоча енергетична інфляція все ще є проблемою для західних економік, останні п’ять тижнів свідчать про те, що крок групи ОПЕК+ був відносно хитрим. Лінійний графік нафти марки Brent, долар за барель показує, що нафта впала до найнижчого рівня 2022 року
Ціни на нафту не зросли, а впали, додаючи масла в аргументи міністра енергетики Саудівської Аравії принца Абдулазіза бін Салмана про те, що в умовах ослаблення світової економіки необхідні превентивні скорочення, щоб зупинити різке падіння ринку.
Страхи щодо попиту переважають страхи щодо пропозиції
Після місяців переживань через перебої з постачаннями трейдери зараз зосереджені на побоюваннях глобальної рецесії, оскільки наслідки вторгнення Росії та енергетичної війни в ЄС поширюються, а центральні банки поспішають підвищити процентні ставки, щоб приборкати шалену інфляцію.
Коли я розмовляю з клієнтами, вони звучать надзвичайно обережно. Багато генеральних директорів спостерігають за даними й чекають, що станеться, — сказав цього тижня Девід Соломон, виконавчий директор Goldman Sachs.
Трейдери сприймають ринок як надлишок пропозиції, і цей крок іноді розглядається як індикатор очікувань майбутнього економічного спаду.
Ринок нафти найбільше хвилює Китай і США, які є двома найбільшими споживачами енергії у світі. За даними МЕА, загальне споживання нафти в Китаї цього року буде нижчим, ніж у 2021 році. Це перше річне скорочення цього століття.
Тим часом уряд згортає багатомісячні продажі нафти зі своїх аварійних запасів і планує розпочати поповнення запасів, якщо ціни на нафту в США впадуть до 70 доларів за барель. Ціна West Texas Intermediate у четвер коштувала 71,46 долара.
Як працює ембарго російської нафти
- 5 грудня набрало чинності європейське ембарго російської сирої нафти, яка транспортується морським шляхом. Заборона охоплює близько 90% продукту.
- Разом із тим, почало діяти обмеження ціни на російську нафту для третіх країн. Це означає, що при закупівлі російської нафти вище цінової межі, яку погодили на рівні 60 доларів за барель, країни G7 не надаватимуть покупцю морських послуг.
- Для любителів російської нафти ситуацію ускладнить те, що понад 95% усього ринку морських страхувань зосереджено у Великобританії.