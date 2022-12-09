Ціни на нафту встановилися на найнижчому рівні 2022 року після того, як набули чинності європейське ембарго на російську нафту та обмеження G7 щодо її ціни.

​Цікаво Блекаути й ембарго: як все це відіб'ється на цінах на українських АЗС

Чому нафта подешевшала попри нові обмеження

Цей тиждень став ключовим моментом у світовій геополітиці, оскільки набуло чинності європейське ембарго та обмеження цін G7 на російську нафту. Країна-агресор погрожувала припинити експорт до будь-яких країн, які дотримуються обмеження ціни.

Протягом кількох годин перебої з постачаннями були помітні, оскільки танкери стояли в черзі у протоці Босфор. Усе це зазвичай призвело б до різкого зростання цін на нафту, особливо лише через кілька тижнів після того, як ОПЕК+ здивував ринок, оголосивши про нові серйозні скорочення постачань.

Проте в четвер міжнародний орієнтовний показник нафти Brent встановився на рівні 76,15 долара за барель, що є новим мінімумом для 2022 року.

Російські пропозиції залишаються стабільними

Коли ЄС оголосив, що накладе санкції на будь-який танкер, який транспортує російську нафту, навіть на той, що прямує до Азії, у деяких західних столицях висловили занепокоєння, що ці заходи призведуть до краху російського експорту та різкого зростання цін на нафту. Тоді західні країни постраждали б від посилення інфляції.

Однак цінова стеля має на меті утримати російську нафту, спрямовану до споживачів, і витрати на нафту від різкого зростання. Інші заходи, пов’язані з обмеженням ціни, також були зменшені, що дало трейдерам деяку впевненість у тому, що потоки продовжуватимуться в основному без зупинки.

США переконали ЄС скасувати один пункт у своїх санкціях, наприклад, який би назавжди забороняв суднам отримувати європейські морські послуги, якщо вони порушили ліміт цін. Покарання було зменшено до 90-денної дискваліфікації.

Росія відмовилася мати справу з будь-яким покупцем, який бажає використовувати ліміт, але західні офіційні особи кажуть, що рівень у 60 доларів все ще допомагає азіатським нафтопереробникам домовитися про зниження цін.

Російська пропозиція на ринку залишається такою ж високою, як і будь-коли протягом усього року. Будь-яке падіння буде помітно лише пізніше, у першому кварталі 2023 року,

— сказав Флоріан Талер, глава OilX, який відстежує глобальні рухи нафти,

Глибокі скорочення ОПЕК+ не такі вже й глибокі

У жовтні, коли Саудівська Аравія, Росія та інші союзники ОПЕК+ оголосили про скорочення квот на видобуток на 2 мільйони барелів на день, що на папері еквівалентно приблизно 2 відсоткам світових постачань, реакція Заходу була швидкою. Білий дім припустив, що Ер-Ріяд виступає на боці Росії у глобальній енергетичній війні. Міжнародне енергетичне агентство звинуватило групу в загрозі світовій економіці.

Але хоча енергетична інфляція все ще є проблемою для західних економік, останні п’ять тижнів свідчать про те, що крок групи ОПЕК+ був відносно хитрим. Лінійний графік нафти марки Brent, долар за барель показує, що нафта впала до найнижчого рівня 2022 року

Ціни на нафту не зросли, а впали, додаючи масла в аргументи міністра енергетики Саудівської Аравії принца Абдулазіза бін Салмана про те, що в умовах ослаблення світової економіки необхідні превентивні скорочення, щоб зупинити різке падіння ринку.

Страхи щодо попиту переважають страхи щодо пропозиції

Після місяців переживань через перебої з постачаннями трейдери зараз зосереджені на побоюваннях глобальної рецесії, оскільки наслідки вторгнення Росії та енергетичної війни в ЄС поширюються, а центральні банки поспішають підвищити процентні ставки, щоб приборкати шалену інфляцію.

Коли я розмовляю з клієнтами, вони звучать надзвичайно обережно. Багато генеральних директорів спостерігають за даними й чекають, що станеться, — сказав цього тижня Девід Соломон, виконавчий директор Goldman Sachs.

Трейдери сприймають ринок як надлишок пропозиції, і цей крок іноді розглядається як індикатор очікувань майбутнього економічного спаду.

Ринок нафти найбільше хвилює Китай і США, які є двома найбільшими споживачами енергії у світі. За даними МЕА, загальне споживання нафти в Китаї цього року буде нижчим, ніж у 2021 році. Це перше річне скорочення цього століття.

Тим часом уряд згортає багатомісячні продажі нафти зі своїх аварійних запасів і планує розпочати поповнення запасів, якщо ціни на нафту в США впадуть до 70 доларів за барель. Ціна West Texas Intermediate у четвер коштувала 71,46 долара.

Як працює ембарго російської нафти