Індекс олів'є: у скільки обійдеться приготувати улюблений салат цьогоріч

Кожен рік перед святами вартість продуктів у магазинах дорожчає. Але цьогоріч Україну ще і спіткала інфляція, пов'язана з війною. У скільки обійдеться приготувати культовий новорічний салат, читайте у матеріалі.

За оцінками різних експертів, вартість олівʼє цього року складає до 300 гривень.

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Скільки коштуватиме класичне олів'є

За підрахунками 24 каналу, середньозважена вартість трьох кілограмів салату олів'є у цьому році складе 268,87 гривні. Це майже вдвічі більше, ніж минулого року. Згідно з даними Мінфіну, найбільше подорожчали яйця та варена ковбаса – 90% та 22%

0,5 кілограм вареної ковбаси: 102,6 гривні ( +15,5 %);

0,5 кілограм зеленого горошку: 50,90 гривні (+28,5 %);

6 яєць: 38,5 гривні (у 2,2 рази);

200 грам солоних огірків: 34,80 гривні (удвічі);

180 грам майонезу: 21,41 гривні (+58,6%);

дві моркви (380 грам): 7,45 гривні;

п'ять картоплин (840 грам): 6,64 гривні;

дві цибулини (230 грам) 6,57 гривні.

Як подорожчали інші продукти

За словами головного експерта управління аналізу системних ризиків Департаменту фінансової стабільності НБУ Андрія Блінова, ціна на новорічний стіл у цьому році підвищиться на 40 – 50% у порівнянні з торішньою вартістю.

Найбільше подорожчали яйця та цитрусові. На їхню ціну повпливали проблеми з логістикою та курсом долара.

Мандарини – коштують на одеському ринку близько 80 гривень;

Такої ціни, як 80, у нас не було ніколи. Зараз у нас є не така красива – 55 гривень. У дівчат стоїть і 80, і 75. Дешевше 75 на ринку рідко коли зустрінеш. Лимони, мандарини — думаю, буде ще подорожчання. Немає стільки товару, скільки є попит,

— розповіла Суспільному продавчиня Катерина.

Цибуля та морква – ціна на них зросла з 25 до 35 гривень за кілограм;

Буряк — з 15 – 20 до 25 гривень;

Картопля – ціна не змінилася і становить близько 20 гривень;

М'ясо курки – зросла на дві-три гривні;

Філейка на дві гривні здорожчала, курка на три гривні. Тобто на гривню-дві, не сильно здорожчало,

— каже продавчиня Валентина.

Скумбрія – з 60 гривень її вартість піднялася до 70;

Нагадаємо, раніше ми писали, які новорічні страви можна приготувати без електроенергії.